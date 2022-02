Ettersom gasspriser handles med en betydelig premie sammenlignet med olje og forward-priser, hever SEB sine estimater for 2022. Meglerhuset oppjusterer kursmålet for Equinor til 250 kroner pr. aksje fra tidligere 225 kroner pr. aksje og gjentar holdanbefaling.

27.01.2022 Markedene har svingt kraftig i det siste og det skjedde igjen i forbindelse med det amerikanske rentemøtet onsdag kveld. Her deler analytiker Roger Berntsen i Nordnet sitt syn på utslagene i markedet og hvorfor Oslo Børs sitter midt i smørøyet.

SEB mener imidlertid at hverken premien i gassprisen eller den høye oljeprisen er bærekraftig. Selv om de har oppjustert prisene for 2022 holder de derfor estimatet uendret og venter en normalisering i 2023. For 2022 hever de estimatet med 5 dollar, til 77,5 dollar pr. fat oljeekvivalent.

Videre bemerker SEB at selskapets «ekstreme» kontantstrøm gjør at det kan være rom for ekstraordinære utbytter.

