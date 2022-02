Rekordresultat for Røkke-partner

Aker BP-samarbeidspartner Lundin Energy leverte sterkt i fjerde kvartal.

For hele 2021 leverte selskapet rekordresultat med fri kontantstrøm på 1,6 milliarder dollar og nettogjeld redusert til 2,7 milliarder dollar.

Selskapet hadde en omsetning på 1.622 millioner dollar i kvartalet, mot ventet 1.555 millioner dollar. Bunnlinjen endte på 493,8 millioner dollar mot 384,2 millioner i 2020.

Selskapet produserte 195.000 fat oljeekvivalenter i fjerde kvartal, mot ventet 194.320. Guidingen for 2022 er på mellom 180.000 og 200.000. Andre fase av Johan Sverdrup-feltet er forventet igangsatt i fjerde kvartal 2022.

Lundin Energy fikk en EBITDAX på 1.462 millioner dollar i fjerde kvartal mot estimerte 1.440 millioner dollar.

Styret har foreslått å øke utbyttene med 25 prosent til 0,5625 dollar pr. aksje – 5,01 kroner.

Lundin og Aker BP ble i 2021 enige om å samarbeide for å skape et ledende lete- og produksjonsselskap. Transaksjonen skal være ferdig midt i 2022.

22.12.2021 Oslo Børs falt onsdag, mens oljeprisen var tilnærmet uendret. Analytikerne er delt i synet på Aker BP og mens noen anbefaler kjøp har andre et helt annet syn på aksjen fremover. Prosafe var dagens taper, etter at Danske Bank hadde flagget at de hadde kvittet med stort sett alle aksjene. Gaming Innovation Group var dagens vinner etter kjøpet av Sportnco.