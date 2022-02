Venter investeringer på 60-75 milliarder

Konsekvensutredningen som sendes på høring omhandler både utviklings- og driftsfasen av Wisting-prosjektet i Barentshavet. Wisting-funnet er av betydelig størrelse og inneholder i underkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser Equinor.

Forventede investeringer er i størrelsesorden 60 til 75 milliarder norske kroner.



Det er videre beregnet at norsk andel av vare- og tjenesteleveranser til utbyggingen av feltet vil være mer enn 35 milliarder kroner og utgjøre minimum 50 prosent av totale investeringer.

Det vil også være store ringvirkninger i driftsfasen, og det er estimert at norsk andel av driftskostnadene vil beløpe seg til om lag 1,7 milliarder kroner i året over 30 år som er forventet levetid for feltet.

Både forsyningsbase og helikopterbase planlegges lokalisert i Hammerfest.

Det arbeides nå med å detaljere ut planene ytterligere fram mot en investeringsbeslutning i slutten av året. Plan for utbygging og drift (PUD) er planlagt mot slutten av 2022.

Elektrifisering

Konseptet som er valgt for Wisting-utbyggingen består av en sirkulær, flytende produksjons- og lagerinnretning (FPSO) med strøm fra land som en integrert del av den tekniske løsningen. Oljen skal prosesseres og lagres på den flytende produksjonsinnretningen og vil deretter skipes til markedet.

Equinor skriver at det ikke er tilstrekkelig gass i reservoaret til å kunne bruke egen gass til å forsyne feltet med kraft gjennom hele levetiden og gassimport vil være både teknisk krevende og kostbart. Elektrifisering er derfor den beste løsningen som også vil gi de laveste utslippene i hele produksjonsperioden, skrives det.

I driftsfasen vil kraftbehovet til Wisting være cirka 80 MW. Lengden på strømkabelen er omtrent 340 km.

Rettighetshavere i Wisting er Equinor Energy AS (35 prosent), Lundin Energy Norway AS (35 prosent), Petoro AS (20 prosent) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 prosent).

TDN Direkt