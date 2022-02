Senior markedsøkonom Edward Bell i Dubai-baserte Emirates NBD mistenker at USA utøver press for å få Saudi-Arabia til ensidig å øke oljeproduksjonen.

Oljeministrene i OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) har annonsert sin beslutning om mars-produksjonen. De er enige om å holde seg til planen om å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag også i mars, melder Bloomberg onsdag ettermiddag, og viser til delegater.

Dette var i tråd med anbefalingen fra den såkalte overvåkningskomitéen i OPEC+ (JMMC), og ikke minst forventningene fra ganske samstemte eksperter. Beslutningen var enstemmig.

Ifølge planen OPEC+ inngikk i juli i fjor skal produksjonen økes med 400.000 fat pr. dag hver måned frem til september 2022. Neste møte er terminfestet til 2. mars.

Ikke i nærheten

Fasit så langt viser derimot at OPEC+ ikke har vært i nærheten av å levere de 400.000 fatene.

– Dette er en viktig grunn til at vi ser oljepriser på 90-tallet. Tall fra desember viser at OPEC+ leverte drøyt halvparten (av 400.000 fat pr. dag, red. anm.), mens OPEC leverte to tredjedeler til et marked som skriker etter olje, sa senior markedsøkonom Edward Bell i Dubai-baserte Emirates NBD til Bloomberg TV i forkant av onsdagens beslutning.

– Om OPEC+ skulle bestemme seg for 400.000 fat i mars, hersker det en genuin bekymring om at dette er et litt for aggressivt mål for dem på så kort sikt, fortsatte han.

Ifølge Bell vil OPEC+ ved ikke å gjøre endringer sende et veldig negativt signal til markedet.

– Dette i den forstand at prisene vil sprette opp betydelig. Det vil være en slags innrømmelse av at de ikke klarer å levere i henhold til plan, sa økonomen.

Mistenkte USA-press

Senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities åpnet overfor Finansavisen tirsdag for at Saudi-Arabia kan ha en overraskelse på lur.

– Det er ikke utenkelig at USA nok en gang legger press på saudi-araberne for å komme med en ensidig produksjonsøkning, sa han.

Bell var inne på noe av det samme.

– Man kan mistenke at eksternt press utøves fra land som USA mot produsenter som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, land som også har et sterkt bilateralt forhold til USA. Alternativ kan OPEC+ erkjenne at produksjonen har kommet til kort, men at dette skal gjøres opp for de kommende månedene av land som har ledig kapasitet, sa økonomen videre.

– Delikat diplomati

I tillegg til Saudi-Arabia og Emiratene trakk han frem Kuwait og Irak som andre mulige land som kan bidra med produksjonsøkninger.

– Dette vil kreve en delikat diplomatisk prosess, men en slik anerkjennelse vil langt på vei kunne befeste posisjonen OPEC+ har som en pålitelig produsent, sier Bell.

Frontkontrakten for Brent-olje har reagert opp på OPEC+-beslutningen, og står i 15.40-tiden onsdag ettermiddag i 89,70 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent i dagens handel. WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 88,80 dollar pr. fat.