Den amerikanske investeringsbanken har identifisert flere globale energiaksjer som er posisjonert til gjøre det bra sammen med oljeprisen – som banken venter vil nå en pris på over 100 dollar fatet i år, ifølge en CNBC-artikkel.

Torsdag ble Brent råolje-futures handlet rundt 89,55 dollar fatet, mens amerikanske WTI-futures gikk for nær 88 dollar.

Oljeprisrally

I fjor opplevde oljeprisen et eventyrlig comeback med en oppgang på mer enn 50 prosent. Analytikere på Wall Street støtter også at oljeprisoppgangen vil fortsette de kommende månedene, ifølge artikkelen.

Eskalerende geopolitiske risikoer, en robust etterspørselsoppgang og avtagende frykt for virkningene av omikronviruset – vil alle hjelpe Brent-oljeprisen å nå et tresifret tall i år, ifølge CNBC.

Morgan Stanleys råvaresjef Martijn Rats forventer at et «trippelt underskudd» for oljen vil sende Brent over 100 dollar fatet innen andre halvår. Spådommen er avhengig av at tre nøkkelfaktorer treffer oljemarkedene samtidig; lavt lager, lav ledig kapasitet og lave investeringer.

Vinneraksjene

Banken mener flere aksjer kan spille på et strammere oljemarked og oppnå høyere inntjening. Men også volumvekst og potensiell oppside i utbytter, er trukket frem som mulige gevinster for investorer som vedder på Morgan Stanleys toppaksjer i energimarkedet.

Investeringsbankens fem topp veddemål blant energiaksjer i et stramt oljemarked i år er; den britiske oljegiganten Shell, det amerikanske oljeselskapet Occidental Petroleum, den australske gassprodusenten Santos, kinesiske China National Offshore Oil Corporation og Russlands statsstøttede gassgigant Gazprom.