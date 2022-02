Amerikanske energiselskaper økte denne uken antallet til olje- og naturgassrigger for femte uken på rad for første gang siden november. Oppgangen kommer etter at råoljeprisene fortsatte å øke for syvende uken på rad, til nivåer som ikke har vært høyere siden 2014, melder Reuters.

Antallet olje- og gassrigger, en tidlig indikator på fremtidig produksjon, steg med tre rigger til 613 denne uken, som ble avsluttet fredag.

Det er det høyeste antallet siden april 2020, ifølge rapporten til Baker Hughes fredag.

Selv om riggtallet har steget rekordhøye 18 måneder på rad, har de ukentlige økningene stort sett vært ensifrede, og oljeproduksjonen er fortsatt langt unna rekordnivåene før pandemien. Det skyldes blant annet at mange selskaper i større grad fokuserer på å gi avkastning til investorene i stedet for å øke produksjonen, ifølge Baker Hughes.

De amerikanske oljeriggene økte med to til 497 denne uken, det høyeste siden april 2020, mens gassrigger økte med én til 116, det høyeste siden januar 2020.