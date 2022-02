Saudi-Arabia jekker opp prisen

Oljeprisen er sterkere enn på lenge, og selv inntoget av omicron har så langt ikke klart å legge noen demper på oppgangen. Bare i januar er brent-oljen opp nærmere 18 prosent, og ble fredag handlet så høyt som 93,7 dollar pr. fat.

Det har ifølge Bloomberg ført til at Saudi-Arabia nå skrur opp prisene til kunder i Asia, USA og Europa.

Kilder med kjennskap til saken forteller nyhetsbyrået at det statlige oljeselskapet Saudi Aramco jekker opp prisen på produktet Arab Light Oil med 60 cent til 2,8 dollar fatet over referanseindeks, for levering til Asia i mars.

Prisene på andre produkter til det asiatiske markedet øker med mellom 40 og 70 cent, mens prisene på produkter med levering til USA øker med 30 cent.

Øker produksjonen

Saudi-Aramcos beslutning kommer dager etter at OPEC+ besluttet å gå videre med den planlagte produksjonsøkningen på 400.000 fat olje pr. dag i mars. Flere analytikere tviler riktignok ifølge Bloomberg på at oljekartellet vil klare å levere så mye ekstra olje til markedet, på grunn av produksjonsproblemer hos enkelte av medlemslandene