Norne forventer rekordtall – anbefaler kjøp av Equinor

Onsdag 9. februar legger Equinor frem sine fjerdekvartalstall, samtidig som selskapet arrangerer kapitalmarkedsdag. Norne Securities forventer gode nyheter og oppgraderer aksjen fra hold til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 240 til 300 kroner.

Analytiker Irmantas Vaskela tror Equinor vil legge frem et rekordsterkt justert EBIT-resultat på 13,7 milliarder dollar, drevet av meget sterke gasspriser i Europa.

Norne Securities mener likevel at toppen i olje- og gassprisene sannsynligvis ikke er langt unna, gitt en potensiell oljeforsyningsrespons fra OPEC og amerikanske skiferprodusenter. Samtidig går vintersesongen mot slutten og vi nærmer oss en sannsynlig oppstart for Nord Stream 2 i andre halvdel av 2022.

Krigsfrykt

«Oljeprisen har imidlertid godt momentum takket være sterke fundamentale forhold, og vi ser oppside i gassprisene dersom Russland skulle invadere Ukraina etter vinter-OL», skriver analytikeren i analysen.

Økte EPS-estimater og muligheten for høyere utbetalinger til aksjonærene kan bidra til å løfte aksjekursen fremover, ifølge Norne Securities. Kursmålet på 300 kroner tilsvarer 10 ganger forventet fortjeneste per aksje for 2023.

Mandag omsettes Equinor-aksjen for 256, 90 kroner, ned 1,2 prosent.