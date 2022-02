Børsnoteringen av oljeselskapet blir en av de største noteringene på Oslo Børs, både i år og noen sinne.

Nå melder selskapet om at de innleide meglerhusene som er tilrettelegger for noteringen har meldt om overtegning, altså at det har kommet flere påmeldinger for å kjøpe aksjer enn det som er tilgjengelig.

Dette inkluderer også overtildelingsopsjonen. Prislappen per aksje er satt til mellom 28 og 31,50 kroner.



Tegningsperioden startet mandag morgen og løper til 15. februar.

Det er DNB Markets, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sparebank 1 Markets, ABG Sundal Collier, Bank of America, Carnegie, Jefferies og Pareto som er hyret inn som meglerhus.

Vår Energi er i dag den nest største aktøren etter Equinor og statens Petoro på norsk sokkel, og dermed også det største uavhengige oljeselskapet her til lands. Når Lundin fusjonerer med Aker BP vil imidlertid dette selskapet bli største etter Equinor og staten.

For to uker siden ble det kjent at oljekjempen formelt hadde besluttet å gå på børs, og fredag kom meldingen om at selskapet verdsettes til mellom 70 og 79 milliarder kroner. Da selskapets eiere lanserte muligheten for en børsnotering i fjor høst ble det spekulert i en mulig prising på over 100 milliarder.

I starten indikerte den ene storaksjonæren Eni at de kunne selge seg ned fra rundt 70 til minst 50 prosent eierskap, mens det var uklart hvor mye HitecVision ville selge.

Den 4. februar ble det klart at nedsalget ville bli mindre, inntil 12,7 prosent av selskapet, og at selskapet derfor vil søke Oslo Børs om unntak fra kravet om minst 25 prosent fri fly i aksjen.

I tillegg ble det varslede utbyttet økt fra et minstenivå i år på 700 millioner dollar til minst 800 millioner dollar. I første kvartal ble utbyttenivået økt fra 200 til 225 millioner dollar.

Det er nesten fire år siden Eni og HitecVision slo seg sammen og skapte oljeselskapet Vår Energi. Før nedsalget sitter førstnevnte på 69,85 prosent av aksjene, mens HitecVision eier 30,15 prosent av selskapet.