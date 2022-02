BP økte oppstrømsproduksjonen – venter høyere oljeproduksjon i år

BP fikk et underliggende replacement cost-resultat (RC-resultat) på 4.065 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, melder selskapet tirsdag.

Oppstrømsproduksjonen i helåret 2021, eksklusive Rosneft, var 2.218 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, opp 6,7 prosent fra året før.

BP venter at oppstrømsproduksjonen for 2022 vil bli nokså flat sammenlignet med 2021. Det ventes at oljeproduksjonen vil bli litt høyere, mens produksjon fra gass- og lavkarbonaktiviteter vil bli noe lavere.

For første kvartal 2022 ventes noe lavere oppstrømsproduksjon enn i fjerde kvartal, grunnet blant annet vedlikehold. Både olje, gass- og lavkarbonproduksjon ventes å være lavere enn i fjerde kvartal.

BP forventer dessuten oppstart av Mad Dog fase-2 i andre halvår og første gassproduksjon fra Tangguh i 2023.

Selskapet skriver ellers at de venter at oljetilbudet og etterspørselen vil bli mer balansert i løpet av 2022, selv om lavere reservekapasitet kan medføre mer prisvolatilitet. Spesielt i gassmarkedet ventes det volatilitet i løpet av året, skriver selskapet.

Ellers skriver BP at de venter at investeringer i omstillingsaktiviteter vil være om lag 40 prosent av capex innen 2025.

(TDN Direkt)