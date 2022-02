EIA oppjusterer produksjonsprognosene

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, ser en råoljeproduksjon i USA i 2022 på 11,97 millioner fat pr. dag, som er oppjustert fra det tidligere anslaget på 11,80 millioner fat pr. dag.

Det fremkommer av den seneste utgaven av EIAs Short-Term Energy Outlook, sammenlignet med rapporten forrige måned.

I 2023 venter EIA nå en amerikansk råoljeproduksjon på 12,60 millioner fat pr. dag, som er oppjustert fra det forrige estimatet på 12,41 millioner fat pr. dag.

EIA venter i snitt en Brent-pris på 90 dollar fatet i februar 2022, fallende til en Brent-pris på 87 dollar fatet i snitt i andre kvartal 2022 og 75 dollar fatet i fjerde kvartal 2022.

Brent-prisprognosen for 2022 er økt med nesten elleve prosent fra forrige estimat, påpeker EIA i en pressemelding tirsdag.

– Markedets bekymringer rundt forstyrrelser i oljeproduksjonen, sårbarheter i forsyningskjeden og usikkerhet rundt hvordan sentralbanker kan komme til å reagere for å bekjempe inflasjon, bidrar alle til et svært uforutsigbart miljø for olje- og petroleumsproduktpriser, sier fungerende administrator Steve Nalley i EIA i en kommentar.

(TDN Direkt)