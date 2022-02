Jeff Currie, global analysesjef for råvarer i Goldman Sachs, mener et sjeldent stramt oljemarked gjør prisene svært sensitive for produksjonsforstyrrelser.

Etter tirsdagens markante fall trekker oljeprisene svakt ned onsdag ettermiddag. Frontkontrakten for Brent-oljen står i 90,47 dollar, WTI-oljen i 88,88 dollar pr. fat.

«Men dette må være en «bullish» dag», skriver SEBs analysesjef for råvarer Bjarne Schieldrop i onsdagens oppdatering.

Han viser til oppgang i metallpriser, asiatiske aksjemarkeder og ikke minst solide lagertrekk i USA, både for råolje, bensin og destillater. Og tirsdagens tall fra American Petroleum Institute (API) viste i tillegg at Cushing-lagrene falt nye 2,5 millioner fat sist uke, fra et allerede veldig lavt nivå.

– Dette er et fysisk oljeprisrally

Schieldrop understreker at oljeprisoppgangen handler om et fysisk rally – og ikke et finansielt.

«En Bloomberg-artikkel tidligere i år satte søkelyset på at fysiske kontrakter handles før de finansielle. Dette ser vi svært, svært sjeldent. Vanligvis løper det finansielle markedet foran det fysiske, i forventning om hva som vil skje både på ned- og oppsiden», fortsetter han.

SEB-analysesjefen viser til at fysiske Brent-kontrakter med levering i spotmarkedet ble handlet så høyt som 96,59 dollar pr. fat sist fredag, mens frontkontrakten (for april-levering) bare kom opp i 94 dollar.

«Denne forskjellen kan dog ha noe å gjøre med forward-tidene og en sterk «backwardation» for tiden», skyter han inn.

«Backwardation» betyr at dagens (spot)priser ligger over futures-prisene. Dette kan oppstå som følge av at etterspørselen er høyere nå enn hva (det finansielle) markedet ser for seg fremover.

ET SJELDENT OLJEMARKED: Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop. Foto: NTB

Spekulanter er mindre «long»

Det andre som slår Schieldrop med oljemarkedet i dag er at netto spekulative posisjoner ikke har bygget seg opp i takt med oljeprisrallyet.

«Netto long-posisjonene (Brent+WTI) toppet faktisk ut i mars i fjor, og trenden siden da har vært nedadgående. Sist uke falt de 3 prosent, og er nå 28 prosent ned fra mars-toppen i fjor», skriver han videre.

– Alle gode ting må ta slutt

På spørsmålet om det finansielle eller det fysiske markedet har rett, svarer analysesjefen først og fremst at ingen kan nekte for den fysiske stramheten.

«Tirsdagens API-tall indikerer en «bullish» rapport fra amerikanske energimyndigheter senere onsdag. Det nåværende kjøret mot høyere priser ser dermed ut til å fortsette. De som er «bullish» basert på den fysiske siden av regnestykket har derfor 100 prosent rett», heter det i oppdateringen.

Samtidig sier det finansielle markedet ifølge Schieldrop at alle gode ting må ta slutt.

«Netto spekulative posisjoner kjøper ikke rallyet. Vekstmomentumet i global industriproduksjon ser ut til å avta. Dagens inflasjonstall er hete, men 10-årige amerikanske inflasjonsforventninger har vært fallende siden november i fjor. Finanspolitiske stimulanser avtar og rentene stiger. Og til sist løftes utsiktene på tilbudssiden i takt med prisene og meldingene om at oljeselskapene øker investeringene», fortsetter SEBs analysesjef.