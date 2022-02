I fjerde kvartal satt Aker BP igjen med 1,21 milliarder dollar fra driften etter at løpende kostnader var dekket. Deretter gikk 484 millioner med til investeringer og 180 millioner netto til finansieringskostnader.

Selskapet satt dermed igjen med 547 millioner dollar som økte kontantbeholdningen til 1,97 milliarder dollar.

Nettogjelden har det siste året falt fra 3,65 til 1,74 milliarder dollar.

– Selv om vi nyter godt av høye olje- og gasspriser nå, så har vi lært at vi ikke kan påvirke dem og at vi ikke kan regne med at de er stabile, sa Hersvik og la til at han og selskapet derfor retter sitt fokus inn mot å ha best mulig sikkerhet, effektivitet, kapitalstruktur og utslippsreduksjoner.

Følger prosjektene med argusøyne

Selv om pengene renner inn med de høye prisene, så har ikke Aker BP tenkt å trappe opp sitt allerede tettpakkede investeringsprogram noe særlig mer.

– Vi må ikke miste hodet helt og dundre i vei, sa Hersvik med referanse til hvordan oljenæringen i tidligere oppgangstider har satt i gang en rekke kostbare utbyggingsprosjekter.

Aker BP-sjefen sier at selskapets allianser med leverandører sikrer dem både kapasitet og tilgang til ressurser når mange prosjekter skal realiseres fremover. Derfor ser ikke selskapet nå noen tegn til at noen budsjetter skal sprekke, men er åpne på at faren for kostnadsøkninger og forsinkelser i gode tider er noe man følger nøye med på:

– Dette er noe hele industrien debatterer ganske intenst.

Det største prosjektet til Aker BP for tiden er Noaka-utbyggingen i Nordsjøen der man nå har tatt konseptvalg og etter planen skal overlevere en utbyggingsplan til myndighetene innen nyttår. Balanseprisen i prosjektet «anslås til å være på linje med Aker BPs investeringskrav på 30 dollar fatet», skriver Aker BP om oljeprisen prosjektet trenger for å være lønnsomt.

I tillegg sikrer Aker BP seg en betydelig posisjon i det kommende oljefeltet Wisting til Equinor i Barentshavet gjennom oppkjøpet av Lundin.

Skyver Valhall-prosjekt ett år

Et annet viktig prosjekt der konseptvalget nå er gjort er Valhall NCP, der man skal bygge en ny plattform på feltet med samme navn. I tillegg har man valgt å inkludere gassfunnet King Lear i utbyggingen fra start.

– Aker Solutions fortalte denne uken at de diskuterer fasing og rekkefølgen for en rekke prosjekter med kundene sine siden så mange må rekke fristen i oljeskattepakken i år. Vurderer dere å skyve på gjennomføringen av prosjekter?

– Vi har selvfølgelig diskutert fasing med Aker Solutions og andre leverandører ganske omfattende. Vi har gjort én justering og det er at vi inkluderer King Lear i Valhall NCP-prosjektet. Der er produksjonsstarten skjøvet fra 2026 til 2027, men det handler om kapasitet offshore og for «hook up», ikke om verftskapasitet som sådan, sier Hersvik.

– Utover det har vi ikke endret gjennomføringsløpet i porteføljen vesentlig.

Aker BP legger opp til et samlet investeringsbudsjett på 2,1 milliarder dollar i år, det er svakt ned fra det opprinnelige anslaget for 2021 som var på 2,2 til 2,3 milliarder.

Årets investeringsbudsjett består av 1,6 milliarder dollar i investeringer og oppgraderinger, 400 millioner dollar til leting og 100 millioner dollar til fjerning og gjenvinning av gamle anlegg.

– Capex endte 100 millioner under vår prognose, men det kommer tilbake i 2022 og er egentlig en fasingseffekt, sier Hersvik.

I letebudsjettet er det gjort plass til 13 brønner, opp fra et normalt nivå på mellom 8 og 10. 12 brønner er nær eksisterende felt, mens den siste kalt Laushornet ligger nær Garantiana-funnet.

Varslet utbytteløft

Aker BP varsler et utbytte på 0,475 dollar per aksje utbetalt nå i første kvartal og det gir en økning i utbyttet fra 1,35 i 2021 til 1,9 dollar per aksje i år.

Økningen ble allerede varslet rett før jul da Aker BP annonserte ekteskapet med Lundin.

Ganger man dette opp med de 360 millioner aksjene i selskapet så gir det en utbetaling på 684 millioner for året (6,03 milliarder kroner).

Ser man bakover i tid toppet utbyttet seg på 2,08 dollar per aksje i 2019, før man kuttet det kraftig til 1,18 i coronaåret 2020.

I fjerde kvartal ble det utbetalt 150 millioner dollar i utbytte fra Aker BP, men likevel økte kontantbeholdningen med 547 millioner. I dette kvartalet går det ut 171 millioner i utbytte.

– Har dere vurdert ekstraordinære utbytter med de veldig gode resultatene, og heller la det ordinære utbyttet bli liggende lavere?

– Som så mange andre i næringen leverer vi ekstremt gode resultater for tiden, men vi har vært tydelige på prioriteringen vår i allokering av kapital. Vi står overfor et ganske stort investeringsprogram og det er prioritet nummer én, sier Aker BP-sjef Hersvik og fortsetter:

– Nummer to er å opprettholde vår finansielle posisjon, altså at vi fortsetter å være «investment grade». Vi har også prioritert å nedbetale gjeld fremfor ekstraordinært utbytte.

Aker BP-sjefen legger til at han likevel mener selskapet gir en attraktiv utdeling, som altså økes betydelig i år.