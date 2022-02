Oljeprisene har stabilisert seg rundt 0,6 prosent ned torsadg.

Brentoljen stiger 0,6 prosent til 91,18 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 89,43 dollar. Til sammenligning sto et fat nordsjøolje i 91,30 dollar.

Investorene har også øynene rettet mot atomsamtalene mellom USA og Iran. Dersom det blir enighet og USAs sanksjoner blir løftet, vil mye olje bli lagt til markedet raskt.

– Kjernen i uenigheten er om Iran er villige til å signere. Dersom det blir en avtale vil det legge press på prisene nedover, sier oljeanalytiker Henry Rome.

En midlertidig avtale kan potensielt øke eksporten med 700.000 fat pr. dag, ifølge S&P Global Platts Analytics.

– Uten unntak har alle har en oppfatning om at iransk olje vil komme tilbake i år, sier Muller, ifølge Platts.

Lagertall

Oljelagrene i USA falt overraskende i forrige uke.

De lave lagrene er 10 prosent lavere enn femårsgjenomsnittet for denne tiden på året og det laveste nivået siden 2018, noterer Platts.

– Vi kommer inn i et terreng hvor det vil være bekymring for at vi faktisk treffer tankbunnen, sier ING-analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao.

De amerikanske råoljelagrene var ned 4,8 millioner fat i forrige uke til 410,4 millioner fat. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være opp 0,4 millioner fat, ifølge Trading Economics. Tallene fra API tirsdag kveld viste en nedgang i råoljelagrene på 2 millioner fat forrige uke.

Propan/propylenlagrene i USA var på 47,8 millioner fat i forrige uke, mot 49,8 millioner fat uken før. Videre var propan/propylen-nettoproduksjonen på 2,330 millioner fat pr. dag, mot 2,373 millioner fat uken før. Eksporten var på 0,641 millioner fat propan/propylen pr. dag, mot 1,249 millioner fat pr. dag uken før.