Oslo Børs har vedtatt å ta Vår Energi opp til handel på Oslo Børs, etter å ha gitt dispensasjon fra kravet til 25 prosent spredning av aksjene, går det frem av en melding fra børsen torsdag.

Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet har betydelig markedsverdi og et høyt antall forventede aksjonærer. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 7,5 prosent og minst 6 milliarder kroner i spredning ved opptak til handel.

«Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25 prosent spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse», heter det.

Første handelsdag oppgis til senest 10. mai 2022.

En av de største noensinne

Børsnoteringen av oljeselskapet blir en av de største noteringene på Oslo Børs, både i år og noensinne.

Tidligere denne uken meldte Vår Energi at de innleide meglerhusene som tilrettelegger for noteringen har meldt om overtegning i emisjonen, altså at det har kommet flere påmeldinger for å kjøpe aksjer enn det som er tilgjengelig.

Dette inkluderer også overtildelingsopsjonen. Prislappen per aksje er satt til mellom 28 og 31,50 kroner, noe som tilsvarer en verdsettelse på 70-79 milliarder kroner. Noteringen blir dermed den største på Oslo Børs siden Autostore i slutten av oktober i fjor.

Tegningsperioden for emisjonen startet mandag morgen og løper til 15. februar.

Torsdag ettermiddag opplyser Vår Energi at emisjonen, inklusive overtildelingsopsjonen, er overtegnet gjennom det indikative kursintervallet.