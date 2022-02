Oljeprisene har falt betydelig siden stengetid på Oslo Børs torsdag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag morgen i 90,60 dollar pr. fat, ned 0,9 prosent så langt i dagens handel og ned over to dollar fra da børsen stengte i går.

WTI-oljen faller 0,6 prosent til 89,33 dollar pr. fat, nesten to dollar ned siden stengetid.

Rentefrykten tynger

Utviklingen henger sammen med torsdagens rapport fra amerikanske statistikkmyndigheter som viste at totalinflasjonen i USA kom inn på hele 7,5 prosent på årsbasis i januar. Dette var over konsensus på 7,3 prosent – og den høyeste noteringen siden februar 1982.

Rapporten utløste fornyet rentefrykt, og renten på den amerikanske 10-åringen spratt over 2 prosent for første gang siden 2019.

Samtidig uttalte James Bullard, Fed-sjef i St. Louis, ifølge Bloomberg at han støtter renteøkninger på samlet et helt prosentpoeng frem til begynnelsen av juli.

– Gårsdagens inflasjonstall legger sannsynligvis mer press på den amerikanske sentralbanken for å sette mer aggressivt i gang med renteøkninger. Denne forventningen tynger i noe grad olje og råvarer generelt, sier analysesjef for råvarer i ING, Warren Patterson, til Reuters.

Iran-samtaler på gli

– I tillegg ser det ut til å være fremgang i atomsamtalene med Iran, noe som er en annen faktor som holder tilbake prisene, legger han til.

Talskvinne for Det hvite hus, Jen Psaki, uttalte torsdag at samtalene har «nådd et presserende punkt», og at en «avtale som tar for seg de viktigste elementene er i sikte».

Oanda-analytiker Edward Moya peker fredag morgen også på at dollaren styrker seg mot øvrig valuta, fordi pengemarkedene begynner å prise inn flere og flere renteøkninger.

Ifølge Fedwatch priset markedet priser nå inn over 90 prosent sjanse for en dobbeltheving på rentemøtet i mars.