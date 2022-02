Det internasjonale energibyrået (IEA) høyner sin 2022-prognose for verdens oljeetterspørsel til 100,58 millioner fat pr. dag, går det frem av februar-rapporten sluppet fredag.

Den tidligere prognosen lød på 99,71 millioner fat pr. dag.

2021-etterspørselen blir nå anslått til 97,35 millioner fat pr. dag i 2021, oppjustert med 970.000 fat pr. dag fra forrige rapport.

IEA nærmer seg OPEC

Til sammenligning ser OPEC en global oljeetterspørsel på 100,80 millioner fat pr. dag i 2022, ifølge sin februar-rapport sluppet torsdag. Det var tilnærmet uendret fra januar-rapporten.

2021-etterspørselen blir av OPEC anslått til 96,65 millioner fat pr. dag, slik at etterspørselsveksten blir anslått til 4,15 millioner fat pr. dag fra 2021 til 2022.

Videre ser IEA for seg «call on OPEC+» – altså OPEC+-produksjonen som må til for å balansere oljemarkedet – pluss lagerendringer på 28,5 millioner fat pr. dag i 2022. Dette er justert opp fra et tidligere estimat på 27,8 millioner fat.

Oljeproduksjonen i land utenfor OPEC+ (non-OPEC+) estimeres av byrået nå til 66,65 millioner fat pr. dag i 2022, 120.000 fat opp fra forrige rapport.

Tilbudsoverskudd i år?

IEA venter fortsatt at oljemarkedet vil gå over til tilbudsoverskudd i 2022, til tross for høyere etterspørsel og at OPEC+ ikke møter sine produksjonsmål.

Byrået anslår at OPEC+ kan øke tilbudet med to millioner fat pr. dag, eller 4,3 millioner fat pr. dag hvis kuttene avvikles helt.

«Selvfølgelig ville det komme på bekostning av effektiv ledig kapasitet, som kan falle til 2,5 millioner fat pr. dag innen utgangen av året og ende opp nesten utelukkende med Saudi-Arabia, og i mindre grad De forente arabiske emirater», skriver IEA.

Atomsamtaler på gli

Atomsamtalene med Iran skal være på gli, og byrået tror at Iran kan legge til ytterligere 1,3 millioner fat pr. dag hvis sanksjonene oppheves.

Samtidig er det verdt å merke seg at Iran ikke er uten produksjon i dag, og landet har som verden for øvrig nesten ikke oppgradert og boret nye brønner grunnet pandemien, så er det neppe bare å skru på en bryter hvis en atomavtale skulle bli landet.

Videre går den oljen som Iran produserer i dag allerede i stor grad til Kina.

Oljeprisene har hentet seg inn utover fredag formiddag, og frontkontrakten for Brent-oljen ligger på 91,80 dollar pr. fat – opp 0,4 prosent så langt i dagens handel. Dette er likevel rundt en dollar under nivåene ved stengetid i Oslo i går.