– Kan sende oljeprisen opp ytterligere 10 prosent

Konflikten mellom Ukraina og Russland sendte fredag kveld oljeprisen rett til værs, og oljeprisen styrket seg dermed for åttende uke på rad.

Brent-oljen endte opp 3,31 prosent til 94,44 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 3,58 prosent til 93,10 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,47 dollar fatet da Oslo Børs stengte.

En potensiell russisk invasjon vil ikke bare forstyrre råoljeforsyningen, men kan også utløse gjengeldelsesaksjoner fra USA, melder Bloomberg News.

«Oljemarkedet ventet på en stor katalysator for å rettferdiggjøre priser over 100 dollar fatet, og det ser ut som at situasjonen i Ukraina akkurat ble et hakk verre», sier markedsanalytiker i Oanda, Ed Moya, til nettstedet.



«Dersom bevegelser av russiske tropper bekreftes i løpet av neste uke, kan forventninger om forstyrrelse av råoljeforsyningene sende oljeprisen opp ytterligere 10 prosent», påpeker han.

Opec uttalte torsdag at oppgangen i oljeforbruket kan overgå prognosene i år, dersom den økonomiske aktiviteten forbedres og reisevirksomheten økes.

«Oljemarkedet er utrolig stramt. Prisene fortsetter å stiger, og når nå nivåer som er ubehagelige for forbrukere over hele verden», sier leder av IEAs oljemarkedsavdeling, Toril Bosoni, til Bloomberg.