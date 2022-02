I helgen ble det kjent at Saudi-Arabia har overført en eierandel på 4 prosent i Saudi Aramco –verdier tilsvarende 80 milliarder dollar – til det statlige investeringsfondet PIF.

Overføringen er en del av planen om å styrke fondet før utstedelsen av sin første «grønne» obligasjon. Tidligere har fondet fått overført milliarder av dollar fra sentralbankreservene, i tillegg til gratis tomter for å utvikle prosjekter.

Nytt Aramco-nedsalg?

Den saudi-arabiske staten eier nå drøyt 94 prosent av verdens største oljeselskap, men den eierandelen kan snart bli redusert ytterligere.

– Overføringen kan være en indikator på at vi kan vente oss et nytt nedsalg i Aramco, sier investeringsdirektør Thamer AlSaeed i Saudi-baserte Mad’a Investment til Bloomberg.

Nyhetsbyrået skriver at regjeringen i forrige uke holdt samtaler med potensielle rådgivere, og viser til kilder med kjennskap til saken. Nedsalget kan bringe inn enda mer enn det første som fant sted i 2019. Knapt 2 prosent av Aramco ble den gang solgt for nesten 30 milliarder dollar, og notert på Riyadh-børsen.

Provenyet ble overført til PIF for å støtte Saudi-Arabias forsøk på å diversifisere seg bort fra en oljeavhengig økonomi.

– Skitner til grønn profil

Bloomberg påpeker samtidig at overføringen av eierandelen i Aramco skitner til PIFs grønne profil i forkant av obligasjonsutstedelsen. Aramco-aksjene vil utgjøre omkring 14 prosent av fondet på 580 milliarder dollar, og dermed være fondets største post.

Bare dager før Aramco-overføringen ble PIF hyllet av Moody’s Investors Service for begrenset eksponering mot «energi og råvarer» eller «miljømessig og sosiale risikofaktorer.»

Aramco-overføringen understreker ifølge nyhetsbyrået dilemmaet for investorer som sliter med å forene Saudi-Arabias klimahistorikk med landets planer for bærekraftig finansiering, etterhvert som det ruller ut sine ambisiøse mål for å holde seg relevante i «det grønne skiftet».