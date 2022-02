Russere girer opp oljeboringen

Oljedivisjonen til det russiske energiselskapet Gazprom, Gazprom Neft, forventer å trappe opp oljeboringen til de samme nivåene som før pandemien innen utgangen av året ved hjelp av ny teknologi, opplyser selskapets sjef om til Reuters.

Analytikere og kilder i selskapet sier til Reuters at mai-målet om å nå de samme produksjonsnivåene som før pandemien kan glippe for Russland på grunn av mangel på ledig produksjonskapasitet.

De tror likevel at Gazprom kan nå målet senere i 2022.

Yara Masalkin, leteansvarlig for Gazprom Neft, mener at ny teknologi har bidratt til å fremskynde produksjonsstarten fra tidspunktet for et oljefunn med 2-3 ganger ved selskapets Zima-prosjekt i Vest-Sibir.

«Selskapet har nådd en av de høyeste andelene for vellykket boring i oljeindustrien takket være introduksjonen av en ny tilnærming til kompleks geologisk modellering i Russland», sier han til nyhetsbyrået.

Gazprom Neft forventer at produksjonen av olje- og gasskondensat vil øke med 7 prosent i 2022.