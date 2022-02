Oljeprisene stiger på ny etter NATO setter spørsmålstegn ved de tilsynelatende positive meldingene om at Russland trekker seg tilbake fra Ukraina-grensen sendte både Brent og WTI ned over 3 prosent i går.

Tilbudsutfordringer, inflasjon og geopolitiske spenninger bidrar alle til å sende prisene videre oppover. I skrivende stund koster et fat Brentolje 94,68 dollar, opp 1,3 prosent, og WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 93,30 dollar.

Klipp fra Økonominyhetene tirsdag 18. januar 2022

Analytikerne mener nå at det er gitt at prisene skal over 100 dollar, men nå ser flere prisene til både 125 og 150 dollar.

– Du har underinvestering i letearbeider, lagrene minker og tilbudet svekkes. Dette er et scenario hvor vi lett kan gå forbi 120 dollar, kanskje så høyt som 150 dollar, sier John Driscoll, direktør i JTD Energy Services, til CNBC.



Han forklarer både OPEC-landene og andre ikke leverer så mange fat de sier de skal. Det gjør at tilbudet ikke er like stort som ventet, og prisene går dermed opp.

Superbull

JP Morgan tror også at prisene vil gå til over 125 dollar pr. fat, ifølge en rapport tidligere i februar.

«Produksjonsunderskuddet øker og markedet merker at det er stram kapasitet», skrev meglerhuset i rapporten.

– Vi kan være tidlig ute, men hjørnestenen i vår teori er at over det neste året, så lenge makroøkonomien holder, vil oljen prises høyere til den finner et nivå der etterspørselen ikke holder tritt, sier Michael Tran, råvarestrateg i RBC Capital Markets.



– Det blir simpelthen ikke mer bullish enn det.



Han spår brentoljen i 115 dollar innen sommeren.