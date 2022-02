Vår Energi vil fortsette å ha hovedfokus på å vokse organisk, opplyser konsernsjef Torger Rød under en pressebriefing fredag.

– Vi fokuserer mer på organisk enn uorganisk vekst, sier han.

På spørsmål om det betyr at Vår Energi for øyeblikket ikke jobber aktivt med oppkjøpsmuligheter, svarer Rød:

– Vi jobber aktivt med det vi har i porteføljen. Det er nummer én-fokus for oss. Vi har et godt utgangspunkt, og har gode vekstmuligheter organisk, sier Vår Energi-sjefen.

– Mer gass? Aldri si aldri

Rød vil ikke utelukke at selskapet kan produsere mer gass på kort sikt.

– Vi jobber godt sammen med partnerne våre, og spesielt Equinor, for å skru opp gassproduksjonen og vi har skrudd opp mye. I fjerde kvartal hadde vi gassandel på 37 prosent, sier Rød.

På spørsmål om selskapet har mer å stille med dersom Russland hypotetisk sett invaderer Ukraina svarer han:

– Jeg vil ikke si at vi ikke kan, men vi har tatt de store kneppene vi kan ta allerede. Men man skal aldri si aldri.

Forrige uke sa konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, at det for selskapet ikke er fysisk mulig å levere mer gass for øyeblikket

