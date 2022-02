Brent-oljen stiger etter møte-forslag om Ukraina

Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 0,50 prosent til 93,30 dollar fatet. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 92,67 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

USAs president Joe Biden og Russlands Vladimir Putin er «i prinsippet» enige om å møtes for å finne en løsning på Ukraina-konflikten.

Forslaget kom fra den franske presidenten Emmanuel Macron, og møtet skal også utvides til å inkludere andre involverte parter i konflikten for å diskutere «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa».

Oljemarkedet har den siste tiden vært preget av usikkerheten rundt situasjonen i Ukraina, og i tillegg skal en EU-tjenestemann ha sagt til Reuters fredag at en avtale om å gjenopplive Irans atomavtale fra 2015 var «veldig veldig nær».

Analytikere sier til Reuters at markedet fortsatt er stramt, og at ethvert tilskudd av olje vil hjelpe, men at prisene vil forbli volatile på kort sikt ettersom iransk råolje sannsynligvis vil komme tilbake i markedet senere i år.

«Det er så mye geopolitisk press at det er vanskelig å vite svaret på hvor mye Ukraine og Iran vil ha å si for markedsbevegelsene fremover», sier råvareanaltyiker Baden Moore i National Australia Bank til Reuters.

Analytikere ved Singapores OCBC-bank mener at brent-oljen kan teste 100 dollar fatet på kort sikt, muligens før slutten av første kvartal.