Oljeprisene skjøt i været i går etter Putin beordret styrker inn i Ukraina.

Brentoljen faller nå smått fra toppen, ned 0,3 prosent til 97 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 1 prosent til 93 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 94,56 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisen er nå opp nær 25 prosent hittil i år og 53 prosent siste 12 måneder.

De russiske troppene som står ved grensen til Ukraina teller nå rundt 150.000 og Biden-administrasjonen mener ytterligere 7.000 tropper ble med forrige uke.

Nå som Putin anerkjenner de to utbryterområdene øst i Ukraina er frykten at den russiske presidenten vil invadere Ukraina og utvide det russiske imperiet, som startet med annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Fordi Russland har eksportert enorme mengder gass til Europa får oljeprisene ekstra medvind nå som spenningene strammer seg ytterligere geopolitisk.

Oljeanalytiker Andy Lipow sier til CNBC at oljeprisen kan stige til 110 dollar dersom krisen forverres.

– Dersom russisk olje stanser eksport til Europa, som er på rundt 3 millioner fat pr. dag, kan vi raskt se oljeprisen stige ytterligere 10 til 15 dollar.



Det er også ventet at det vil bli enighet i Irans atomprogram og at det vil sørge for 1 million fat pr. dag tilbake til markedet.