Alle parter som er involvert i Iran-samtalene sier at det er gjort fremskritt mot gjenopprettingen av avtalen for å begrense Teherans atomprogram i bytte mot sanksjonslettelser.

Men både Teheran og Washington har sagt at det fortsatt er noen uenigheter som ikke har blitt løst ennå, ifølge Reuters.

– Det er nå eller aldri. Hvis de ikke kan komme til en avtale denne uken, vil samtalene kollapse for alltid, sa en iransk diplomat i Teheran.

– Vi er forberedt på å gå vekk fra samtalene hvis Iran viser uforsonlighet, sier Ned Price, talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet.

Ekstremt viktig

«Markedet tåler ikke bortfall av russisk olje», sa Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities til Finansavisen forrige uke. Han understreker betydningen av en Iran-avtale.

– «Worst case» for oljemarkedet vil være et avbrudd i russisk eksport, kombinert med at Iran-avtalen ikke blir noe av. Da kan vi få en veldig høy oljepris, fortsetter Hammer.



Hammer sier det ikke er vanskelig å se for seg oljepriser godt opp på 100-tallet. I 2011-14 lå prisen opp mot 120 dollar i lange perioder, og de kan gå vesentlig høyere hvis vi ser en reell reduksjon i russisk eksport, sa Arctic-analytikeren før krigen brøt ut.

Sanksjoner må fjernes

To kilder nær forhandlingene sa at Iran hadde lagt fram nye krav, samtidig som de fortsatte å insistere på de eksisterende kravene, inkludert fjerning av en amerikansk utenlandsk terrororganisasjon-betegnelse (FTO) mot den iranske revolusjonsgarden (IRGC), ifølge TDN Direkt.

Irans forhandler Ali Bagheri Kani, fløy til Teheran forrige uke for konsultasjoner om det endelige utkastet av avtalen, og møtte mandag EUs Enrique Mora, som koordinerer samtalene i Wien.

– Irans holdning etter Bagheris reise til Teheran har blitt enda mer kompromissløs. De insisterer nå på å fjerne sanksjonene mot IRGC og ønsker å ta opp problemstillinger som allerede hadde blitt enige om, sier en kilde til Reuters.