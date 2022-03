Iran produserer i dag rundt 2,5 millioner fat pr. dag, med en trolig kapasitet på 3,7 millioner fat pr. dag. Vi snakker altså om 1,2 millioner «nye» fat pr. dag.

«0,5 millioner fat i produksjon og eksport kan gjenoppstå innen en måned, mens det kan ta 3-6 måneder for de gjenværende 0,7 millioner fatene», fortsetter analysesjefen.

Olje og gass-selskapene går mot strømmen i en børsuro drevet av Russlands invasjon i Ukraina

Store på kondensater også

Schieldrop understreker at Iran også er en stor produsent av kondensater. Dette er ultralett olje nærmest i gassform, og som produseres i tilknytning til naturgassproduksjon.

«Irans produksjonskapasitet for kondensater er i dag 0,8 millioner fat pr. dag. Så totalt kan det være snakk om rundt 2,0 millioner fat pr. dag i ytterligere produksjon av råolje og kondensater. Iran estimeres også å ha over 200 millioner fat i oljelagre klare for å bli plassert i markedet», heter det videre i oppdateringen.

100 millioner fat er ifølge SEBs analysesjef lagret på land, 80 millioner fat flytende, mens 30-40 millioner fat er lagret i Kina.

– Iran-avtale «ekstremt viktig»

Schieldrop skriver videre tirsdag at Ukraina-krigen er i ferd med å bli veldig stygg og destruktiv, og mener risikoen er høy for at både olje- og gasstrømmene forstyrres.

Senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities påpekte overfor Finansavisen i forrige uke, et par dager før krigen brøt ut, at oljemarkedet ikke vil tåle bortfall av russisk olje.

– Russland eksporterer 5 millioner fat pr. dag. Oljemarkedet slik det ser ut nå tåler ikke å miste denne oljen, og et bortfall av russisk volum vil slå veldig hardt i markedet, sa han.

Hammer mener en atomavtale med Iran vil snevre inn utfallsrommet for oljeprisen, og være «ekstremt viktig for tilbudet på kort sikt», da vi snakker om «ny olje» markedet lenge har sett for seg ikke ville være tilgjengelig.

– Derfor betyr dette mye, selv om det selvsagt er usikkerhet rundt iransk kapasitet etter at de har vært utestengt fra verdensmarkedet i snart fire år, sa analytikeren.