Exxon Mobil har begynt prosessen med å avslutte produksjonen i det massivt store olje- og gassprosjektet Sakhalin-1-prosjektet helt øst i Russland, og vil ikke gjøre nye investeringer i landet etter invasjonen av Ukraina.

«Vi støtter det ukrainske folk når det søker å forsvare sin frihet og avgjøre sin egen fremtid som en nasjon. Vi beklager Russlands militære handlinger som krenker Ukrainas territoriale integritet og setter dets folk i fare», går det frem av en pressemelding sendt ut tirsdag kveld.

Exxon eier 30 prosent av Sakhalin-1-prosjektet, og har med seg Rosneft, japanske Sodeco og indiske ONGC Videsh som partnere. Den amerikanske oljekjempen vil nå ta grep for å gå ut av konsortiet.

Meldingen fra Exxon kommer i kjølvannet av lignende beskjeder fra BP og Shell, som også er på vei ut av Russland.

Kan bli vanskelig

Wall Street Journal skriver at en Sakhalin-exit vil bli vanskelig for Exxon. Den Texas-baserte energikjempen har planer for å trekke sine rundt 1.000 russiske ansatte ut av landet, men er operatør og kan bli nødt til å la kritiske ansatte bli igjen for å sikre at Sakhalin-prosjektet blir stengt ned trygt og forsvarlig.

Et salg av eierandelen kan også bli utfordrende, ettersom markedet for russiske eiendeler ikke er det mest attraktive for tiden.

Exxon signerte en produksjonsdelingsavtale med russiske myndigheter tilbake i 1996, og siden 2005 har Sakhalin-konsortiet eksportert over én milliard fat olje og rundt én milliard kubikkfot naturgass. Ifølge avisen er dette en av tidenes største utenlandske investeringer i Russland.

Produksjonen fra Sakhalin har falt med årene, og utgjør i dag rundt 3 prosent av Exxons totale produksjon.