Zenith Energy fornyer ikke opsjonsavtale for kjøp av en eierandel på 42 prosent i Noble Hill-Network, ifølge en melding onsdag.

Selskapet er fortsatt av den oppfatning at utviklingen av det nordvestlige hjørnet av OML 141 i Nigeria har et betydelig potensial, og vil se etter å se på muligheten igjen når eierskapet til NHNL er utvetydig bekreftet av de nigerianske domstolene, heter det.

Selskapet har også utnevnt Alternative Resource Capital, et handelsnavn for Shard Capital Partners LLP, som finansiell megler for selskapet på London Stock Exchange med umiddelbar virkning. Allenby Capital forblir Zeniths finansielle rådgiver.

(TDN Direkt)