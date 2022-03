Adm. direktør i analyseselskapet Rystad Energy, Jarand Rystad, skriver i en notis torsdag at selskapet har tro på videre oppgang for oljeprisen og at en brent-oljepris på over 130 dollar fatet ikke er utenkelig.

Oljeprisen ligger torsdag ettermiddag på rundt 115 dollar for et fat brent-olje, og 113 dollar for et fat WTI-olje. Dette er en oppgang på henholdsvis 17 og 18 prosent den seneste uken.

Rystad forventer at russiske oljeeksport vil falle med en million fat olje pr. dag som en indirekte følge av statlige sanksjoner og frivillige boikott av private selskaper. Til tross for at land som Saudi-Arabia og De arabiske emirater har kapasitet til å erstatte russisk eksport, kommer det til å ta tid før kapasiteten kan utnyttes.

Spår oljen i 130 dollar

Videre vil USA og OECD frigjøre strategiske reserver for å imøtekomme etterspørselen i markedet gjennom året. Det er planlagt at de skal frigjøre 60 millioner fat olje totalt.

Til tross for at man tar ut ekstra kapasitet, og frigjør oljereserver, vil nettoeffekten av sanksjonene bli negativ. Rystad forventer at man vil se en ytterligere oppgang i oljeprisen, og skriver at det ikke er utenkelig med en oljepris på over 130 dollar fatet.

Rystad skriver at uavhengig av krigens utfall så vil den Russiske invasjonen av Ukraina ha langvarige påvirkninger på geopolitikk og på de globale energimarkedene. Han trekker frem at en rekke europeiske land har gått i gang med å iverksette tiltak for å gjøre seg mindre avhengige av russisk energieksport i tiden fremover.

Spesielt land som Tyskland og Italia har allerede gått i gang med å øke sin produksjonskapasitet av LNG.

Forsinkelser av prosjekter

De europeiske gassprisene har også steget den siste tiden og har nå passert 30 dollar pr. MMBtu.

Videre skriver Rystad at vestlige selskaper ikke lenger vil støtte Russland med finansiering og teknologi i utvinningen av olje og gass. Dette betyr at store prosjekter som Vostok Oil vil bli forsinket, mens andre prosjekter vil kunne bli avsluttet fullstendig.

Vestlige entreprenører står bak omtrent 25 prosent av alle olje- og gassinvesteringer i Russland i dag, og bidrar gjerne også med moderne teknologi.

«Skulle disse forlate landet, vil det utvilsomt føre til forsinkelser og forstyrrelser i de pågående operasjonene», skriver Rystad.