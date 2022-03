Irmantas Vaskela, analytiker i Norne Securities, oppjusterer kursmålet på Equinor fra 300 til 350 kroner pr. aksje. Det er en oppside på over 20 prosent fra dagens kurs, til tross for at oljegiganten har steget hele 76 prosent siste 12 måneder.

Vaskela skriver i analysen at meglerhuset «har hevet sine estimater på olje- og gassprisene og dermed også hever kursmålet på Equinor». Kjøpsanbefalingen gjentas.

«Vi anser Equinor som den beste hedgen mot Russland-kaoset gitt eksponeringen mot olje og gass», skriver Norne-analytikeren.



Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets tror olje- og gassprisene vil falle noe i tiden fremover.

Olje- og gassmarkedet går av hengslene og Brentoljen har nådd priser vi sist så i 2013. I går sto oljeprisen i 119,74 dollar pr. fat på det meste. Gassprisene tilsvarer nå en oljepris på godt over 220 dollar pr. fat.

Russisk olje har blitt boikottet til tross for at det ikke har blitt innført sanksjoner mot oljen. Kanselleringen av Nord Stream 2-gassrørledningen har gjort at også gassmarkedet vil forholde seg stramt fremover.

Vaskela ser oljepris på i snitt 99 dollar pr. fat i 2022 og ser ytterligere oppside dersom krigen vedvarer. Resultat pr. aksje for Equinor er opp hele 53 prosent for 2022 og 15 prosent for 2023.

Ut av Russland

Equinor har interesser i tre oljefelt i Russland med en kombinert produksjon på 28.000 oljefatekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal. Det tilsvarer 1,3 prosent av Equinors totale produksjon, ifølge Vaskela.

«Tapet av disse volumene blir vesentlig veiet opp for av høyere olje- og gasspriser», skriver Vaskela, som tror Equinor vil ta nedskrivninger av sine russiske eiendeler opp mot bokføringsverdi på 1,2 milliarder dollar.