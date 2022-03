En gruppe av amerikanske senatorer introduserte torsdag et lovforslag for å forby amerikansk import av russisk olje, og sa at forsendelsene kunne erstattes ved å øke produksjonen i Nord-Amerika og andre steder, melder Reuters.

Lovforslaget må bankes gjennom i Senatet og Huset, for deretter å undertegnes av president Joe Biden, men Det hvite hus har indikert motvilje mot å støtte trekk som kan øke prisen på bensin, siden inflasjonen allerede er høy.

Lovforslaget, Banning Russian Energy Imports Act, er ment å straffe president Vladimir Putin for hans invasjon av Ukraina og er støttet av 18 senatorer, inkludert Joe Manchin, en konservativ demokrat, og Lisa Murkowski, en republikaner.

Speakeren i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa at hun støtter et forbud.

«Jeg er helt for det» sa hun til journalistene.

«Forby oljen som kommer fra Russland», la hun til.

Klappjakten på oligarkene har blitt Vestens mest effektive våpen i Ukraina-krigen. Bloomberg-reporter Tom Metcalf orienterer.

Sterkt budskap

Det er uklart om lovforslaget vil vinne de 60 stemmene i Senatet som sannsynligvis er nødvendige for at forslaget skal vedtas, men det at flere demokrater støtter forslaget øker sjansene.

«Jeg tror ikke dette landet burde importere noe fra Russland», sa Jon Tester, en demokrat fra den oljeproduserende staten Montana, som støtter Manchin-Murkowski-lovforslaget.

«Det vil sende et enda sterkere budskap om at USA støtter ukrainere på lang sikt», la han til.

USA importerte i gjennomsnitt mer enn 20,4 millioner fat råolje og raffinerte produkter i måneden i 2021 fra Russland, tilsvarende omtrent 8 prosent av USAs import av flytende brensel, ifølge Energy Information Administration (EIA).

Torsdag ble Par Pacific Holdings den første amerikanske aktøren som suspenderte kjøp av russisk olje til det Hawaii-baserte raffineriet. Russland sto for nesten 28 prosent av Hawaiis råoljeimport i fjor, ifølge EIA.

Russland er den nest største eksportøren av råolje, og sender ut 4-5 millioner fat råolje hver dag. Bare Saudi-Arabia er større.