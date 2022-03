Investorer som er positive til olje har økt handelsvolumet i det amerikanske markedet for råoljeopsjoner de siste dagene ettersom oljefutures har nådd de høyeste nivåene på et tiår, ifølge analytikere og handelsdata, melder Reuters.

Det globale oljemarkedet var allerede stramt, selv før Russland invaderte Ukraina forrige uke, og prisene på brent- og WTI-futures har fortsatt opp over 15 prosent den siste tiden, til henholdsvis rundt 10- og 14-års topper.

Vesten og USAs sanksjoner mot Russland er foreløpig ikke rettet direkte mot energisektoren, men flere store oljeselskaper har avsluttet aktiviteten i landet og ønsker ikke å ha noe med russisk olje å gjøre. Det har sendt prisene kraftig opp.

Mellom 19. januar og 9. februar var antallet amerikanske opsjonskontrakter handlet på CME, verdens største plattform for derivathandel, i gjennomsnitt på omtrent 126.000 daglig. Siden den gang har gjennomsnittet steget til 178.000 daglig, ifølge data fra selskapet, inkludert de to første dagene i mars, da mer enn 240.000 kontrakter ble omsatt, melder Reuters.

Russland har daglig en eksport på 4 millioner til 5 millioner fat, som står for omtrent 8 prosent av det globale oljemarkedet. Kun Saudi-Arabia er større.

Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets tror olje- og gassprisene vil falle noe i tiden fremover.

Høyere priser

Analytikere opplyser om at aktiviteten har vært sterkest i kjøpsopsjoner, et veddemål på at amerikanske råoljepriser stiger i de kommende ukene og månedene.

«Du har investorer i markedet som nå tenker langsiktig og inngår veddemål for å prøve å se hva som skjer, og de setter penger på en oppside og høyere priser», sier JB Mackenzie, adm. direktør i Charles Schwab Futures & Forex LLC, til Reuters.

Mackenzie bemerket at volumene for opsjoner som utløper hver uke også har økt, ettersom prisen på råolje har steget uke for uke.