Stor oljelekkasje i Håøysundet utenfor Bergen

– Akkurat hva det er, er vi ikke sikre på. Men det er snakk om olje eller noe lignende. Tilbakemeldingene er at vi har kontroll på flaket akkurat nå, og at det ligger i ro ved Tjuvholmen midt i Kvernafjorden, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NTB.

– Brannvesenet jobber med skadeavgrensing. Opplysninger om at oljelekkasjen har et omfang på 1.000x200 meter. Kystverket er varslet, skriver politiet på Twitter.

Operasjonslederen sier de ikke vet hvor flaket kommer fra.

– Det er ikke stor industri i området, så vi er ikke sikre på hvor det kommer fra, sier Ommedal til NTB.

Håøysundet ved Litlebergen er stengt for alle båter uansett størrelse, opplyser politiet i Vest på Twitter.

– Mesteparten av trafikken inn i Kvernafjorden går via Hagelsundet, så det bør ikke by på de største problemene for båttrafikken. Vi har varslet Fedje trafikksentral, som igjen varsler båter på vei inn i området, sier Ommedal. Han kan ikke si noe om hvor lenge sundet blir stengt.

Avisa Nordhordland skriver at brannvesenet er i gang med å legge ut lenser og at det er mye olje på stedet.

