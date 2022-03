Lederen av Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, sier IEAs medlemsland er klare til å frigjøre mer olje fra strategiske lagre for å dempe de kraftig økende energiprisene, melder Financial Times tirsdag.

Saudi-kritikk

Samtidig kritiserer han Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater for at de nekter å produsere mer olje.

Birol sier det koordinerte slippet av 60 millioner fat forrige uke var et «initielt svar», og at IEA er klare til å gjøre «alt» for å redusere volatiliteten i energimarkedene.

– Vi er klare til å frigjøre så mye olje som trengs, sier Birol til avisen, og påpeker at 60 millioner fat bare utgjør fire prosent av IEA-medlemmenes totale strategiske oljereserver.

– Vi overvåker markedene og er klare til å frigjøre mer olje fra lagrene, sier han.

USA-forbud?

Oljeprisene skyter fart tirsdag ettermiddag, og frontkontrakten for Brent-oljen står i skrivende stund i 129,73 dollar pr. fat, opp 5,3 prosent i dagens handel.

Oppgangen henger nok sammen med et oppslag i New York Times om at USAs president Joe Biden ventes å forby russisk oljeimport allerede tirsdag.

(TDN Direkt)