Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,73 prosent til 130,44 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,76 prosent til 126,01 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 126,99 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen fortsatte oppover etter at USAs president Joe Biden innførte et øyeblikkelig forbud mot russisk olje og annen energiimport tirsdag. Storbritannia sa at de ville fase ut russisk oljeimport innen utgangen av 2022.

Oljeprisen har steget mer enn 30 prosent siden Russland, som er verdens nest største råoljeeksportør, invaderte Ukraina. Frykten for ytterligere forstyrrelser i forsyningene på grunn av eskalerende sanksjoner mot russerne har bidratt til bull-markedet.

«Toppene vi har sett så langt denne uken vil sannsynligvis bli et pristak på kort sikt, ettersom de spekulative kjøpene ventes å avta snart. Land på den nordlige halvkule går mot vår, og da vil etterspørselen falle», sier Hiroyuki Kikukawa, daglig leder for analytikerseksjonen i Nissan Securities, til Reuters.

Bak oljerallyet ligger det også forventninger om at en forestående retur av iransk råolje til markedet er usannsynlig, ettersom samtalene om Irans atomprogram har bremset opp.

Analytikerne i Rystad Energy uttalte tirsdag at brent-oljen kan stige til 200 dollar fatet dersom både Europa og USA forbyr import av russisk olje.

Europa har foreløpig ikke kommet med noen importsanksjoner på energi fra Russland.