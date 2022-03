Petoro, som forvalter statens olje- og gassfelt, bidro med 186 milliarder kroner til statskassen i fjor. Det er en økning på 215 prosent sammenlignet med 2020 og det beste resultatet i selskapets 20 år lange historie, ifølge en melding.

– Det er fantastisk å kunne bidra med slike beløp til den norske velferdsstaten, men jeg reflekterer også over at dette ikke er godt for dem som er avhengig av å kjøpe vår energi, sier adm. direktør, Kristin Kragseth.



Den rekordhøye kontantstrømmen i 2021 medfører nemlig en høy pris på produktene. Gassprisene har vært eksepsjonelt høye, særlig i siste halvdel av fjoråret, i kombinasjon med stigende oljepris.

Gjennom 2021 har aktiviteten på norsk sokkel vært høy blant annet takket være de økonomiske insentivene Stortinget innførte for å sikre aktiviteten for leverandørindustrien under pandemien. Det har bidratt til at Petoro aldri har hatt så mange prosjekter i sin portefølje som skal bringes fram til en investeringsbeslutning.