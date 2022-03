President Vladimir Putins invasjon av Ukraina har løftet oljeprisene til skyhøye nivåer, og de fikk ytterligere støtte tirsdag da USA og Storbritannia offentliggjorde importforbudet sitt mot russisk olje.

Prisreaksjonen har ikke vært den samme som etter utenriksminister Antony Blinkens uttalelser sist helg, og analytikere antyder at oppsidepotensialet i oljeprisen kan være tatt ut på kort sikt.

Enn så lenge er iallfall amerikanske bensinpriser rekordhøye, og Joe Biden-administrasjonen kjenner på et press for å få dem ned. Washington gir nå skiferoljeprodusenter klar beskjed om at de bør gjøre «hva som helst» for å temme prisutviklingen.

Langt under «pre corona»

Dagens amerikanske oljeproduksjon på 11,6 millioner fat pr. dag er stadig langt under nivåene før coronakrakket tvang selskapene til å stenge ned produksjon og kutte investeringene.

– Hvis det er noen som står i veien for dem, er det aksjonærene som insisterer på utbytter og finansiell disiplin i møte med en krig i Europa og de høyeste prisene vi har sett på et par generasjoner, sier Amos Hochstein til Financial Times i forbindelse med energikonferansen CERAWeek i Houston.

Hochstein, som er det amerikanske utenriksdepartementets senior sikkerhetsrådgiver for internasjonale energispørsmål, svarer ifølge avisen på skiferoljeprodusentenes sjefer som hevder president Bidens politikk er grunnen til at de har holdt tilbake nye borekampanjer.

Sjefene peker gjerne på frysen av nye boretillatelser på føderal grunn, det tidlige avslaget på Keystone XL-rørledningen fra Canada og Bidens løfte om et «grønt skifte».

– Nonsens fra Wall Street

Spesialutsendingen karakteriserer påstandene som «nonsens», og mener underinvesteringene heller skyldes skiferoljeinvestorene på Wall Street og deres sug etter avkastning.

– Hvis det er en flaskehals der, så er den på Wall Street. De bør ringe sine eiere og si at det er krig. Det amerikanske folket betaler prisen, fortsetter Hochstein.

– De har tusener av boretillatelser og mer enn 90 prosent av produksjonen i USA skjer på ikke-føderal grunn. Regjeringen står ikke i veien for ny olje- og gassproduksjon, insisterer han.

Høy volatilitet preger onsdagens handel i oljemarkedet, og frontkontrakten for Brent-oljen har svingt mellom 123,64 og 131,64 dollar pr. fat. I skrivende stund er prisen rundt 124 dollar – ned 3 prosent. WTI-oljen er ned 3,5 prosent til 119,34 dollar pr. fat.