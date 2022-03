Oljeprisene falt tungt gjennom hele dagen i går. I dag har tapene hentet seg inn noe, men et fat Brent-olje koster nå 114,99 dollar og WTI-oljen koster 110,20 dollar, opp henholdsvis 3,5 og 1,4 prosent.

Det er fremdeles et fall på hele 12 prosent fra toppen i går. Det er svakeste dag siden 26. november. Vi må fremdeles 13 år tilbake i tid for å se tilsvarende priser.

Med en oljepris som har vært over 130 dollar per fat er man på nivåer der prisen er så høy at den begynner å ødelegge for seg selv, altså at den tvinger frem lavere etterspørsel.

Bevegelsene kommer etter Ukrainas president Volodymyr Zelensky åpner for å inngå kompromisser med Russland.

Ukraina skal være villige til å diskutere deres nøytralitet gitt at de blir gitt sikkerhetsgarantier fra Russland, men vil ikke oppgi noen territorier.

USA melder også om mulige nye kilder for olje. Reuters melder for eksempel at Irak kan øke produksjonen dersom OPEC+ ber om det.

– Oljen i 130 dollar tok var en en total beleiringstankegang der man så for seg at man ville miste all russisk olje, OPEC ikke ville gjøre noe og Ukraina-situasjonen ville forverre seg. Nå har vi reversert alt det, i alle fall til en viss grad. Jeg vil ikke ta noe på forskudd, sier John Kilduff i Again Capital.

Forrige uke slapp IEA 60 millioner fat olje ut i markedet for å kompensere for bortfallet som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Mer kan slippes ut dersom det trengs, ifølge oljekartellet.

– Verden jobber sammen for å takle de stigende oljeprisene, og det har gitt en kortsiktig topp for Brent-oljen, sier Ed Moya, senioranalytiker i Oanda.