Advarer mot kollaps i atomforhandlinger

Frankrike, Storbritannia og Tyskland advarer mot forsøk på å «utnytte» atomforhandlingene med Iran, en advarsel som trolig er rettet særlig mot Russland.

Samtalene med Iran har gått i stå tross at forhandlerne i Wien var svært nær enighet om å gjenopplive atomavtalen fra 2015 for å begrense Irans kjernefysiske virksomhet.

Russland har krevd garantier om at de vestlige sanksjonene mot dem etter invasjonen av Ukraina ikke går utover Russlands handel med Iran.

– Ingen bør prøve å utnytte forhandlinger for å oppnå forsikringer som ikke har med denne avtalen å gjøre. Dette skaper fare for at avtalen kollapser, og dermed fratar det iranske folk sanksjonslettelser og fratar verdenssamfunnet de forsikringer det trenger, heter det i en felles uttalelse fra de britiske, franske og tyske utenriksdepartementene lørdag.

De tre landene er alle med i forhandlingene som begynte i november, der også Kina, Iran og Russland sitter ved bordet mens USA deltar indirekte.

– Vi er sikre på at vi kan oppnå en felles tilslutning hvis slike avgjørelser blir tatt på steder som Teheran og Moskva, sa talspersonen Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet fredag.