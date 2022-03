DOF har fått kontraktsforlengelser fra Equinor Energy AS for "Skandi Mongstad" for tre år og "Skandi Vega" for to år.

Det fremgår av en melding tirsdag.

I tillegg har Shell utøvd en opsjon for å forlenge kontrakten til PSV "Skandi Kvitsøy" for ett år fra mars 2022.

Datterselskapet DOF Rederi har videre solgt "Skandi Rona", en PSV bygget i 2002, med levering i april.

TDN Direkt