Petrolia-selskap skal etablere et knutepunkt for CO2-håndtering i Tyskland

CO2 Management, et datterselskap av Petrolia, har inngått en intensjonsavtale med Bremenports for å etablere et knutepunkt for C02-håndtering i Tyskland, ifølge en melding onsdag.

Knutepunktet vil fungere som et sentralt element i logistikken som er involvert i å fange CO2 ved fabrikker, transportere den til lokasjonen og frakte den med skip til permanent lagring i reservoarer i Nordsjøen eller annen bruk, fremgår det.

Intensjonsavtalen representerer en viktig milepæl for CO2 Management etter å ha jobbet med dette prosjektet i flere år. Det gjenstår fortsatt flere år for planlegging, godkjenning og bygging av nødvendig infrastruktur før knutepunktet kan settes i drift, fremgår det.

(TDN Direkt)