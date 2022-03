Warren Buffetts Berkshire Hathaway fortsetter aksjehamstringen i oljeselskapet Occidental Petroleum. Dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC viser ifølge CNBC at beholdningen ble økt med 18,1 millioner aksjer i løpet av mandag, tirsdag og onsdag denne uken.

Med 54,41 dollar i vektet gjennomsnittskurs kom investeringen på nesten én milliard dollar.

Etter dette er Berkshire Hathaway oppe i 136,4 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 13 prosent. Occidental Petroleum stiger nesten 5 prosent til 55,61 dollar i torsdagens førhandel på Wall Street. På denne kursen er selskapet priset til nær 52 milliarder dollar, hvorav Berkshires Occidental-post utgjør 6,75 milliarder dollar.

Har opsjoner på mye mer

Ifølge SEC-dokumentene har Warren Buffetts investeringsselskap opsjoner med rett til kjøp av ytterligere 84 millioner aksjer til utøvelseskurs oppunder 60 dollar. Opsjonene, som var en del av finansieringsløsningen da Occidental kjøpte Anadarko i 2019, kan ta Berkshires eierandel til 22 prosent.

Den kraftige oljeprisoppgangen har sendt Occidental-aksjen opp over 80 prosent så langt i år, og oljeselskapet er på niende plass over Berkshires ti største eierposter.

2022-oppgangen for Berkshire Hathaway er på 12 prosent, etter at aksjen onsdag sluttet over 500.000 dollar for første gang – nærmere bestemt 504.036 dollar.