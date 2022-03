Roger Berntsen: – Det er skadelig for verdensøkonomien

De amerikanske børsene falt noe tilbake mandag etter at Fed-sjef Jerome Powell signaliserte en raskere renteoppgang enn tidligere kommunisert. Dow Jones falt 0,6 prosent, Nasdaq gikk ned 0,4 prosent mens S&P 500 endte tilnærmet uforandret.

Skadelig oljepris

«Inflasjonspresset i økonomien er, ifølge Powell, for høyt og må derfor bekjempes. Krigen i Ukraina har, om noe, forverret prisbildet ytterligere. Blant annet handles oljeprisen nær 120 dollar pr. fat, en pris som er “skadelig” for verdensøkonomien», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

En rekke oljerelaterte selskaper inntok børsens vinnerliste mandag, deriblant Marathon Oil som klatret 8,5 prosent, Occidental Petroleum som gikk opp 8,4 prosent og Hess Corp. som kunne vise til en kursoppgang på 8,2 prosent.

Forsyningsmangel

Oanda-analytiker Edward Moya mener råoljeprisene stiger på forventninger om et EU-forbud mot russiske energiforsyninger, samtidig som Houthi-opprørerne har foretatt flere angrep på Saudi Aramco-anlegg.

«Den geopolitiske risikoen er fortsatt høy, og det har ført til at oljeprisen kun har gått en vei. Handel med olje vil forbli volatilt, men det ser ut til at energitraderne blir mer trygge på at en forsyningsmangel er rett rundt hjørnet», skriver Moya i en rapport.

Moya beskriver berg-og-dal-bane-utviklingen for oljeprisen som et geopolitisk veddemål. Han mener risikoen ser ut til å øke, noe som kan presse råoljeprisene høyere.