Nå er budsjettsprekken klar: Njord A taues tilbake til havs

Torsdag meldte Aker Solutions om en milepæl i det såkalte Njord Future-prosjektet til Equinor: Tauingen av Njord A-plattformen var i gang fra verftet på Stord og ut til sokkelen.

Njord Future er et omfattende oppgraderingsprosjekt for feltet som kom i produksjon på slutten av 90-tallet og som nå har fått forlenget levetiden med ytterligere 20 år.

Mens Aibel i Haugesund fikk kontrakten med å oppgradere lagerskipet Njord B, fikk Kværner og Aker Solutions i 2017 en kontrakt for oppgraderingen av plattformen Njord A.

Prosjektet er en milepæl ettersom det ifølge Aker Solutions er første gang man tauer en plattform inn til land for oppgraderinger på denne måten.

Njord A-understellet ble i sin tid levert fra Kværners verft i Verdal mens plattformdekket ble levert fra verftet deres i Stord i 1997, der opprustningen nå er ferdig.

Aker Solutions og Kværner ble igjen slått sammen til dagens Aker Solutions i 2020.

Njord Future har blitt langt dyrere og mer komplekst enn planlagt. Ifølge budsjettdokumenter fra Olje- og energidepartementet skulle prosjektet egentlig ha en samlet prislapp på 16,4 milliarder, mens anslaget nå har økt til 29,5 milliarder (alt i 2021-kroner).

Økningen har også ført til at den opprinnelige kontraktssummen til Kværner og Aker Solutions på fem milliarder kroner har blitt langt større.

I tillegg til en økt prislapp har også tidsrammen sprukket. Egentlig skulle Njord A vært ferdig våren 2020, men det ble altså mars 2022.

Årsaken er at oppgraderingen ble langt mer omfattende enn man hadde planlagt for.

Plattformen har de siste ukene ligget i Klosterfjorden for gjennomføring av ulike sjøprøver, opplyser Aker Solutions. Etter planen skal Equinor gjenoppta produksjonen på Njord A i fjerde kvartal 2022.

– Et oppussingsprosjekt er aldri enkelt, ikke minst når det er av denne størrelsen og kompleksiteten og i tillegg skal gjennomføres midt i en pandemi med mangel på arbeidskraft og et rigid smittevernregime, sier konserndirektør Sturla Magnus med ansvar for Topsides & Facilities i Aker Solutions.

– Derfor er jeg stolt over at vi nå har nådd denne viktige milepælen. Aller mest stolt er jeg imidlertid over at vi har gjennomført det store arbeidsomfanget på Stord uten en eneste alvorlig skade på verken mennesker eller materiell, fortsetter han.