Ukrainas ambassadør: – Equinor bør ikke fullføre kontrakter i Russland

– Vi vet om tilfeller der norske selskaper handler på det russiske markedet. De mest åpenbare er for eksempel Equinor som har et antall kontrakter som de sier at de må fullføre på grunn av tidligere forpliktelser, sa Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk til pressen torsdag.

– Vi noterer den posisjonen, men samtidig påpeker vi at kontraktene har en force majeure-klausul.

En force majeure er en klausul i kontrakter som kan løse en eller begge parter fra kontrakten når en ekstraordinær hendelse oppstår.

– Profitt er viktig for selskaper, men vi snakker her om noe større, sier Jatsiuk og fortsetter:

– Vår appell om å stanse økonomisk aktivitet i Russland er rettet mot alle aktører i Norge, ikke bare Equinor.

