Brent-oljen faller 0,5 prosent til 118,44 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned tilsvarende til 111,79 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 119,18 dollar da Oslo Børs stengte i går.

– Medlemmer av IEA forsøker å redusere bruken av råolje, sier ANZ-analytikerne Brian Martin og Daniel Hynes.

De understreker at International Energy Agencys adm. direktør Faith Birol sa gruppen er klar til å slippe mer olje til markedet fra nødlagrene hvis det trengs.

OPEC har også uttrykt sin misnøye til ryktene om at EU vil forby russisk olje, ifølge Reuters.

– EU vil nok ikke starte en oljeembargo ettersom flere land er tungt avhengige av russisk olje – Tyskland blant annet – og har gått mot forslaget, sier Carsten Fritsch, analytiker i Commerzbank.

Intet resultat

Det kom ingen nyheter ut av toppmøtene i Brussel som eventuelt kan forstyrre energimarkedene, noterer S&P Platts. Diskusjonene stoppet opp rundt energimarkedene, og partene klarte ikke komme til enighet, ifølge Reuters.

– Olje handles litt ned etter at EU-ledere ikke kunne legge fram enstemmig støtte for en omfattende russisk energiembargo, sier Stephen Innes i SPI Asset Management.



– Men det faktum at oljen bare handles noen få dollar ned antyder at EU-embargoen alltid var et utfall med lav sannsynlighet, sier han.

Samtidig fremkom det i går at EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen mener Russlands krav om at olje- og gassleveranser til europeiske land må betales i rubler, er kontraktstridig.