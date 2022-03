Spesialutsending for Iran, Robert Malley, sier søndag at han ikke er overbevist om at en atomavtale med Iran er nært forestående, og demper med det forventningene etter 11 måneder med forhandlinger i Wien.

«Jeg kan ikke være overbevist om at den er nært forestående. For få måneder siden trodde vi også at vi var veldig nære. I alle forhandlinger, når det er problemstillinger som har vært til stede så lenge, sier det noe om hvor vanskelig det er å komme til enighet», sa Malley på Dolha Forum, ifølge CNBC som viser til Reuters.

Uttalelsene kom etter at Kamal Kharrazi, som er seniorrådgiver for Irans leder Ayatollah Ali Khamenei, sa en avtale kunne være rett rundt hjørnet.

«Den er nært forestående. Det kommer an på den politiske villigheten til USA», sa Kharrazi på konferansen, ifølge CNBC.