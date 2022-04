Oljeprisen stuper etter samtaler

Etter tirsdagens møte mellom Russland og Ukraina kan det se ut som at spenningen mellom landene begynner å avta.

Like etter møtet ble avsluttet stupte oljeprisen.

Brentoljen falt så mye som 6 prosent, ned til 107 dollar pr. fat, men har siden hentet seg inn til rundt 108,50 dollar pr. fat. WTI-oljen handles for 102,40 dollar pr. fat.

– Årsaken til at oljeprisen plutselig faller er at det kanskje kan være noen form for våpenhvile på gang. Beskjeden kommer også fra russiske medier, så da mistenker man at den har en viss form for hold, men det er vanskelig å vite, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

Oljeprisfallet skaper turbulens på Oslo Børs. Tungvektere som Equinor og Aker BP faller henholdsvis over 6 og 4 prosent, mens mindre selskaper som Interoil har falt over 12 prosent.

Vurderer våpenhvile

Flere nyhetsbyråer rapporterer nå at partene vurderer både våpenhvile og diverse sikkerhetsgarantier.

«Alt (av tiltak) har blitt foreslått til den russiske siden og vi venter på deres svar», sier Ukrainas forhandler ifølge Reuters, melder TDN.

Russland melder på sin side at de russiske forsvarsdepartementet har vedtatt å drastisk redusere angrepene mot Ukraina, melder NTB.

Ifølge Financial Times-korrespondenten Max Seddon skyldes beslutningen at partene ønsker «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina».