OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) møtes torsdag i Wien, og der har de besluttet å holde fast ved sin plan for gradvise produksjonsøkninger. Reuters var blant flere nyhetsbyråer som meldte dette tidligere i dag, men nå har bekreftelsen kommet fra OPEC+ selv.

Produksjonsøkningen i mai er nærmere bestemt 432.000 fat pr. dag i mai, i tråd med anbefaling fra den såkalte overvåkningskomitéen (JMMC).

De samme kildene som meldte om produksjonsbeslutningen for mai hevdet OPEC+ revurderer sitt 2022-estimat for vekst i global oljeetterspørsel på 4,2 millioner fat pr. dag som følge av den geopolitiske situasjonen med krig i Ukraina.

Historisk USA-frislipp?

OPEC-dommen kommer på en dag der oljeprisene faller kraftig i kjølvannet av meldinger om at USA vurderer et massivt frislipp fra sine strategiske oljereserver.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener det totalt kan dreie seg om så mye som 180 millioner fat, noe som vil være det største frislippet noensinne.

Han mener USAs trekk vil hjelpe oljemarkedet å rebalansere i 2022, og at det også vil sørge for at OPEC+ holder seg til planen. Denne går ifølge avtalen inngått 18. juli i fjor ut på å jekke opp produksjonen med 400.000 fat pr. dag månedlig frem til september 2022.

OPEC+ står imot presset

OPEC+ har vært under amerikansk press for å fremskynde planen, men har så langt stått imot, og ser altså ut til å gjøre det samme i mai.

Samtidig skal de fleste OPEC-landene, med unntak av Saudi-Arabia og Emiratene, stange i kapasitetstaket og dermed ha begrenset anledning til å øke produksjonen.



Oljeprisene har ikke beveget seg mye den siste timen, og frontkontrakten for Brent-oljen står torsdag ettermiddag i 106,85 dollar pr. fat. Dette er ned nesten 6 prosent hittil i dagens handel.

WTI-oljen faller omtrent like mye til 101,63 dollar pr. fat.