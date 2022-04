Oljeprisen har falt til nivåer som ikke fullt og helt reflekterer risikoen for forstyrrelser i Russisk eksport eller Kinas evne til å holde coronapandemien under kontroll, mener oljetraderen Vitol, ifølge Bloomberg News.

Selv om prisen på Brent-olje skjøt i været til nesten 140 dollar fatet kort tid etter Russlands angrep på Ukraina i februar, falt prisen på oljen 13 prosent forrige uke til rundt 104 dollar fatet.

Deler av prisfallet skyldes USAs kunngjøring om at landet vil slippe olje fra sine strategiske oljereserver for å temme prisoppgangen, og at Kina innfører nedstengninger knyttet til utbrudd av coronaviruset.

Kan rystes

Hendelsene har overskygget hvordan markedet priser inn mulighetene for et fall i oljeleveringene fra Russland de kommende månedene. Landets olje har blitt stadig mer upopulær etter at vestlige land har innført store sanksjoner mot Russland.

«Oljen er billigere enn vi hadde forutsett. Oljeprisen kunne godt vært høyere gitt risikoen for forstyrrelser i leveringene fra Russland», sier Vitols sjef for de asiatiske markedene Mike Muller, ifølge Bloomberg News.

Ifølge Muller kan eksporten av råolje og oljeprodukter falle med mellom 1 og 3 millioner fat pr. dag i tredje kvartal. Russland eksporterer normalt 7,5 millioner fat om dagen.

Geneve-baserte Vitol handlet 7,6 millioner fat råolje og produkter i fjor, og omsatte for 279 milliarder dollar.

Spøker for avtale

Samtidig som krigen i Ukraina preger oljemarkedet minker også sannsynligheten for en atomavtalen med Iran, mener Muller. Landet har forhandlet med vestlige stormakter om en avtale som vil sørge for at Iran trapper ned sine atomprogrammer i bytte mot færre vestlige sanksjoner, noe som også vil kunne øke oljeeksporten.

«Alle forventet at Iranske fat ville komme tilbake til markedet, men nå tror ingen det vil skje i andre kvartal. Det ser mye mindre sannsynlig ut enn det gjorde for få uker siden», sier han til Bloomberg News.

Iran sier på sin side at de er nære en avtale med USA, etter å ha sendt sine siste forslag til Washington, skriver Bloomberg News som viser til iranske Islamic Republic News.